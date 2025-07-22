Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'ndan pankarta saldıran AKP'li yönetici hakkında suç duyurusu

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu'nun "Sefalet ücretlerine teslim olmayacağız" çağrısıyla 19 Temmuz Cumartesi günü yaptığı yürüyüşte AKP Odunpazarı Kadın Kolları yöneticisi olduğu öğrenilen bir kadın, kitlenin elinde bulunan "Sefalet ücretine teslim olmayacağız" yazılı pankartı yırttı. Eskişehir Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısla hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ZORBALIĞA VE PROVOKASYONA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

eskisehir.net'in aktardığına göre; Adliye önünde yapılan basın açıklamasında Platform adına basın metnini okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

"19 Temmuz Cumartesi günü Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısı üzerine “Sefalet Ücretine Teslim Olmayacağız” sözüyle Köprübaşı’ndan Yediler Parkı’na yürüyüş gerçekleştirdik. 23 yıllık AKP iktidarı kadınlara karanlık, gençlere geleceksizlik, emekçilere ise yoksulluk ve sefalet ücreti dayatıyor dediğimiz yürüyüşümüz milyonların içinde bulunduğu karanlık düzenden çıkış sesidir. AKP iktidarında Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüşmekte, emekçi halk her gün daha da yoksullaşmaktadır. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü bu tablo hesaba katıldığında bu tüm emekçiler için sefalet anlamına gelmektedir. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin, emekçilerin yüzünü güldürecek bir ekonomik düzen yaratamayacağı açıktır. Biz biliyoruz ki; enflasyonu yaratan işçilerin ücretleri ve emeklilerin aylıkları değil, AKP iktidarının teşvikleriyle beslediği patronların bitmek bilmeyen kar hırslarıdır!

“SALDIRIYORSUNUZ ÇÜNKÜ SALDIRMAK DIŞINDA BİR SEÇENEĞİNİZ KALMADI”

Bu gerçeklerin yüzüne vurulmasından rahatsız olan iktidar, yürüyüşümüz gerçekleşirken bir provokasyon gerçekleştirdi. Hamamyolu caddesinde yürüyüşümüz devam ederken AKP standının arkasından çıkan bir AKP Kadın Kolları yöneticisi pankartımızı yırtmak suretiyle yürüyüşümüze saldırdı. Saldırı sonrası nefret söylemlerine devam eden şahıs gözaltına bile alınmadan sadece kimlik teşhisi yapılarak olay yerinden kolluk nezaretinde uzaklaştırıldı. Şunu çok iyi biliyoruz ki Belediyelere yapılan operasyonlar, kayyumlar, tutuklu belediye başkanları, uydurma gerekçelerle tutuklu yüzlerce öğrenciyle, baskıyla, zorla bizleri susturmak istiyorsunuz. Saldırıyorsunuz çünkü saldırmak dışında bir seçeneğiniz kalmadı! Saldırıyorsunuz çünkü gideceksiniz!

“VATANDAŞ SALDIRISI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR”

Bu yaşananla beraber AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak saldırıya sahip çıkan açıklamasına tüm kamuoyuyla beraber şahit olduk. Tüm bu yaşananların üstüne AKP il başkanının saldırıya ve saldırgana sahip çıkan açıklaması ve AKP’de yöneticilik yapan şahsın yaptığı saldırıyı sanki bir vatandaş tepkisi gibi gösterme çabası tüm kamuoyuna aslında olayın gerçekleri göstermektedir. Kendi yöneticisinin saldırısını milyonların sessiz çığlığı olarak topluma tanıtan AKP il başkanı Memleketi bir yandan uçurumun kenarına sürükleyen, diğer yandan derin bir yönetme krizi içinde bulunan tek adam rejiminin beyhude iktidarda kalma çabalarının tipik bir örneğidir.

“SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER VE SAHİP ÇIKANLARIN EMELLERİ AYNIDIR”

Saldırıyı gerçekleştirenler ve sahip çıkanların emelleri aynıdır. İktidarda kalabilmek için toplumu her türlü karanlığa sürükleyebilme potansiyeli taşıyan bu siyasi anlayışın yaşam ömrü kalmamıştır. Buradan ilan ediyoruz ki ne provokasyonlarınızla ne de zor aygıtlarınızla toplumun sesi olma irademizi engelleyemeyeceksiniz. Gündemimizi değiştiremeyeceksiniz. Asgari değil, insanca yaşayacak bir ücret ve haklarımız için mücadele edeceğiz. AKP iktidarına son vererek işçiler, köylüler, emekliler, gençler ve tüm emekçiler olarak insanca bir yaşam hakkımızı tüm zorbalıklarınıza rağmen savunacağız. Geçtiğimiz günlerde AKP standına gece vakti maddi zarar veren bir kişi yıldırım hızıyla tespit edilerek tutuklandığına şahit olduk. Şikayet bile aramadan harekete geçen savcılık makamı tüm Türkiye’nin gördüğü bir saldırıya karşı sessizliğini korumaktadır. İktidarı eleştirmeye dönük sosyal medya paylaşımlarına gece vakti şafak operasyonlarıyla resen harekete geçen adli merciler adaletli bir yaklaşım sergilememektedir.

“SORUMLULAR HESAP VERENE KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Konu artık tüm ülkenin gündeminde ve sahip çıkanlarla başka bir boyut atlamışken sorumlular hakkında platform bileşenlerince suç duyurusunda bulunuyoruz. Tüm bu çirkin saldırılara ve nefret söylemlerine sessiz kalmayacağız. Sorumlular hesap verene kadar takipçisi olacağız. Birçok siyasi partinin, sendikanın, meslek örgütünün, derneğin içerisinde bulunduğu platformumuza dönük saldırılar bizi yıldıramaz. Birlikteliğimizden korkanlar şunu bilsinler ki saldırılarınıza ve provokasyonlarınıza karşı gençler, kadınlar, emekçiler, emekliler mücadeleye devam edeceğiz. Birleşik mücadelemizle bu iktidara son vereceğiz.”