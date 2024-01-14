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Eskişehir güne eksi 7,7 derece sıcaklıkla başladı

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 11:09
  • Giriş: 14.01.2024 11:09
  • Güncelleme: 14.01.2024 11:09
Kaynak: İHA
Eskişehir güne eksi 7,7 derece sıcaklıkla başladı

Hava sıcaklığının eksi 7,7 dereceyle düştüğü Eskişehir’de araçların camları buzlanırken, çatı kenarlarında buz salkımları oluştu.

Eskişehir’de kış soğuğunun etkisi hissedilir şekilde artıyor. Güne eksi 7,7 derece sıcaklıkla başlayan kentte buzlanma ve don hadiseleri meydana geldi.

Bazı zeminler ve araç camları buzlanırken, bina çatılarının kenarlarında buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının ilerleyen saatlerde 5 dereceye kadar çıkması beklenirken, akşam olunca yeniden eksi değerlere düşeceği öngörülüyor. 

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