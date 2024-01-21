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Eskişehir güne karla uyandı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2024 10:17
  • Giriş: 21.01.2024 10:17
  • Güncelleme: 21.01.2024 10:17
Kaynak: İHA
Eskişehir güne karla uyandı

Eskişehir’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucunda vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere Eskişehir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağış vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

Yağış sonucunda araçların camları karla kaplanırken, bazı vatandaşlar karlı camlara yazılar yazdı.

Güne beyaz örtüyle başlayan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla o manzaraların fotoğraflarını çekti. 

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