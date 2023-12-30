Eskişehir güne sisle başladı

Eskişehir’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sis kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bölge genelinin az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmininde bulundu.

Tahminler doğrultusunda Eskişehir’de sabah saatlerinde soğuyan havayla birlikte yoğun sis meydana geldi. Kentin yüksek kesimlerinden olan Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesinde etkili olan sis araçların mesafesinin oldukça düşürürken, sabah saatlerinde araçları ile dışarı çıkan vatandaşların sis farlarını açarak temkinli ilerlediği göze çarptı.