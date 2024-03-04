Eskişehir haftanın ilk gününe sisle başladı

Eskişehir’de sabah saatlerinde sis kentin yüksek kesimlerinde etkili olurken, meteoroloji tarafından bazı ilçeler için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğleden sonra Seyitgazi, Han, Mihalıççık, çevrelerinde hafif yerel sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

Tahminler doğrultusunda Eskişehir’de sabah saatlerinde soğuyan havayla birlikte yoğun sis meydana geldi.

Kentin yüksek kesimlerinden olan Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesinde etkili olan sis araçların mesafesinin oldukça düşürdü.