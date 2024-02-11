Eskişehir haftaya sağanak yağışlı başlayacak

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde yarın sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, pazartesi öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlamak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek olan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Bursa il genelinde zaman zaman 40 ila 60 kilometre saat hızında kuvvetlice eseceği değerlendiriliyor.

Eskişehir’de hava sıcaklığının Mihalgazi ilçesinde 20, Sarıcakaya ilçesinde ise 19 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.