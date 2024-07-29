Eskişehir Halk Ekmek’te kredi kartı dönemi

Ekonomi Servisi

Eskişehir genelinde 69 noktada satış yapan Halk Ekmek büfelerinde kartla satış dönemi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ gereğince eski nesil ödeme kaydedici cihazların, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi zorunluluğu kapsamında büfelerde kartla alışveriş yapmak mümkün hale geldi.

EBB, büfelerden bundan sonra banka ve kredi kartlarıyla alışveriş yapılabileceğini duyurdu. 57 büfede kredi kartı ile satışlar başlarken 12 büfede de kurulum aşamaları sürüyor. Kent genelindeki eski Halk Ekmek büfeleri de yenilenmeye devam ediyor.