Eskişehir halkı maden projesini protesto etti: Cengiz’in bürokratı AKP’nin adayı

Gökay BAŞCAN

Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Eskişehir Tepebaşı ilçesi Atalan Mahallesi ve Mihalgazi ilçesi Alpagut mahallesi mevkiinde hayata geçirmek istediği siyanürlü altın ve gümüş madeni projesine tepkiler büyüyor. Dün çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında yapılmak istenen halkın katılım toplantısına yurttaşların protestosu damga vurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ile tarım arazilerini, yaşam alanlarını korumaya çalışan yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Şirketin savunuculuğunu yapan Çelik, “Provokatif eylemlere, galeyana gelmeyelim” dedi. Yurttaşlar provokatif eylemlerde bulunmakla suçlayan İl Müdürü Çelik’in yerel seçim döneminde AKP’nin Odunpazarı Belediyesi adayı olarak anketlerde adı geçiyordu. Seçim döneminde adaylığı hakkında sık sık haber yapılan Hikmet’in ayrıca, AKP Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katılarak bölgedeki proje ve planlara dair ‘bilgi’ verdiği ortaya çıktı.

TARIM MERKEZİ

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, madenin açılmak istendiği 716 futbol sahası büyüklüğündeki alanda başta narenciye olmak üzere birçok ürün yetişiyor. Endemik bitki türlerinin bulunduğu Sakarya Vadisi ayrıca 128 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

VAHŞİ MADENCİLİK

Köy halkı, meslek odaları, çevre dernekleri ve bazı siyasi partiler ülkenin önemli tarım merkezlerinden olan bölgeye maden kurdurmamak için ÇED toplantısına katıldı. Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve şirket yetkililerin katıldığı toplantı protestolara sahne oldu. İl müdürünün madene karşı olanlara söz vermemesi tepkilere yol açtı. Söz verilmeyen bölge halkı, şirketin maden güzellemesi sözlerini sloganlarla kesti. BirGün’e konuşan bölge halkından Arzu Yıldırım, “Hiç kimse madene, altın çıkartılmasına karşı değil. Ancak böyle vahşice, bölgeyi talan ederek değil. Çok değerli topraklarda yaşıyoruz, muz hariç her ürün bu topraklarda yetişiyor. Narenciyenin yanı sıra kışın marul, maydanoz, taze soğan; yazın ise domates, salatalık, patlıcan, biber yetiştiriliyor. Ve bu bölgenin zeytini, Türkiye’nin en iyisi” dedi.

İl müdürünün yanlı davrandığını belirten Yıldırım, “Harika bir kalabalık vardı toplantıda. Yaptırmadık toplantıyı, izin vermedik. İl müdürü bizden konuşmak isteyenlere engel oldu” diye konuştu.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman ise madenin yapılmak istendiği Sakarya Vadisi’nde ülkedeki naranciye üretiminin yüzde 20’sinin yapıldığını belirtti. Yurtman, “Madenin açılması ve siyanür kullanılmasıyla birlikte bölgede tarım, hayvancılık, arıcılık yok olacak. Zeytincilik de bölgede her geçen gün gelişiyor, o da bitecek. Bölge halkı, Eskişehirliler projeyi istemiyor” dedi.

İl müdürlüğünün yanlı davrandığına da dikkat çeken Yurtman şöyle konuştu: “Gerginlik bu yüzden çıktı. Konuşmak isteyen vekillere dahi söz verilmedi. Konuşanların ise sözleri kesildi. Devlet memuruna yakışmayacak davranışlarda bulundu.”