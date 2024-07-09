Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi önümüzdeki saatler için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.



Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında, meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 3 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışların, Eskişehir’in güney ve doğu çevrelerinde (Çifteler, Mihalıççık, Sivrihisar, Beylikova, Han, Mahmudiye, Seyitgazi, Alpu ve Günyüzü) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı. Bugün saat 17.00 ile 20.00 saatleri arasında beklenen yağışların, ulaşımda aksamalara, yıldırım düşmesi, sel ve su baskınına sebep olabileceği belirtildi.