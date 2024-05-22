Eskişehir için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Eskişehir ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün ’Sarı’ uyarı koduyla yayınladığı meteorolojik uyarı raporuna göre, Eskişehir ve Bilecik illeri geneli ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. 23 Mayıs 2024 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, yetkililer meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Yağışların 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 03.00’a kadar etkili olacağı öngörülüyor.