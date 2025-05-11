Eskişehir için kuvvetli rüzgâr uyarısı: Çatı uçmalarına dikkat

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir için kuvvetli rüzgâr uyarısı yaptı.

Eskişehir Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden itibaren Eskişehir genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarına önemli bir değişiklik beklenmemekle birlikte en yüksek sıcaklığın 25 derece ile Mihalgazi ilçesinde görüleceği tahmin ediliyor.