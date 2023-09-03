Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların görüleceği tahmin edilirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, Eskişehir’in güney ve doğu ilçelerinde yerel etkili olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, yağış öncesinde, yağış anında ve öğle saatlerinden sonra Bursa’nın kuzey ve batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca Mihalıççık ve Han ilçelerinde hava sıcaklığının 19 dereceye kadar düşebileceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.