Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi nedeniyle meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, ’sarı’ renk koduyla uyarı raporu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Nisan 2025 perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Eskişehir genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi. Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yağışların 25 Nisan 2025 saat 06.00’a kadar etkili sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.