Eskişehir için müjde: Altın madeninin ÇED süreci durduruldu

Eskişehir Tepebaşı Atalan ve Mihalgazi Alpagut mahallelerinin sınırları içinde Alpagut-Atalan Altın altın ve gümüş madeni projesinin ÇED süreci dün yapılan İDK toplantısı sonucu durduruldu. Yaşam savunucuları, kararı sevinçle karşıladı. "Doğa ve yaşam mücadelemiz kazandı fakat mücadele bitmedi. ÇED süreci sonlandırılana kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri bugün Kanatlı AVM önünde bir araya geldi. Burada grup adına açıklamayı Eskişehir Tabip Odası’ndan Akif Aladağ yaptı.

Aladağ, dün maden projesinin ÇED sürecinin bir parçası olan İnceleme Değerlendirme Komisyonunun toplantısının Ankara’da Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı’nda gerçekleştirildiğini anımsatarak "Bu toplantı sıradan bir toplantı değildi. Şehrimizin ve Sakarya Vadisi'nin geleceği için doğamızı ve yaşam alanlarımızı savunmak için tüm şehir halkı adına milletvekilleri, belediye başkanları, TEMA Vakfı temsilcileri, Kent Konseyleri ve Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu teknik komisyon ve mücadele dostları ile oradaydık. Hem bakanlık önünde hem de toplantının yapıldığı salonda doğamızı ve yaşam alanlarımızı, şehrimize, doğamıza, geleceğimize sahip çıkmanın sorumluluğuyla çok etkili ve güçlü bir şekilde savunduk. Yapılan toplantı sonucunda ilgili projenin ÇED sürecinin durdurulması kararı verildi" dedi.

EKSİKLERLE DOLU

Eksik ve hatalarla dolu ÇED dosyasının revize edilmek üzere firmaya iade edildiğini kaydeden Aladağ, şöyle devam etti: "Beklerdik ki proje toptan iptal edilsin ama bu topraklarda hiçbir zaferin çokta kolay kazanılmadığını bilecek deneyime sahip bir halkız. Verilen bu karar bizler için bu süreçte zaferin ilk adımıdır. Tabi ki mücadelemiz bu ve benzeri şekilde doğamızı ve yaşam alanlarımızı tehdit eden projeler tamamı ile durdurulana kadar devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi, Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Tek bir ağacı kestirmeyeceğiz diye çıktığımız bu yolda kazanımlarımız bize güç veriyor. Önümüzdeki hafta 16 nisan çarşamba günü Çanakkale ile entegre bir proje olan Kaymaz altın madenine cevher taşınması üzerine gerçekleştirilecek olan projenin İDK toplantısı yapılacak. Kaymaz’ın ve Eskişehir’in maden çöplüğüne dönüşmesinin önüne geçmek için 16 Nisan’da Ankara’dayız. Doğasına sahip çıkan bütün Eskişehirlileri Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığına bekliyoruz. Bizler, bu topraklarda yaratılan yıkımın mağdurları; yaşamları, ormanları, dereleri, yaşam alanları şirketlerin dizginsiz kar hırsı uğruna gasp edilen bu toprakların asıl sahipleri olarak Alpagut- Atalan’da ve diğer benzeri proje alanlarında doğanın ve yaşamın talanına izin vermeyeceğiz. Sakarya Vadisi’nin yok olmasına izin vermeyeceğiz!"