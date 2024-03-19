Eskişehir için zirai don uyarısı
Kaynak: İHA
Eskişehir genelinde önümüzdeki günlerde zirai don olayının yaşanabileceği duyurulurken, çiftçilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde 3 gün boyunca ‘Zirai don’ olayının gerçekleşebileceği belirtildi.
Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaşanabilecek zirai don olayında özellikle çiftçilerin olumsuz yönde etkilenebileceği ve tedbir alması gerektiği belirtildi.