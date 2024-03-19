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Eskişehir için zirai don uyarısı

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 15:50
  • Giriş: 19.03.2024 15:50
  • Güncelleme: 19.03.2024 15:51
Kaynak: İHA
Eskişehir için zirai don uyarısı

Eskişehir genelinde önümüzdeki günlerde zirai don olayının yaşanabileceği duyurulurken, çiftçilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde 3 gün boyunca ‘Zirai don’ olayının gerçekleşebileceği belirtildi.

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle yaşanabilecek zirai don olayında özellikle çiftçilerin olumsuz yönde etkilenebileceği ve tedbir alması gerektiği belirtildi. 

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