Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 10:56
  • Giriş: 24.11.2024 10:56
  • Güncelleme: 24.11.2024 10:56
Kaynak: AA
Eskişehir'in yüksek kesimleri beyaza büründü

Eskişehir'in yüksek kesimleri kar yağışının etkili olmasının ardından karla kaplandı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Sarıcakaya kara yolu kenarındaki Bozdağ mevkisinde ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yüksek kesimlerde sis de etkisini hissettirdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgar nedeniyle hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü.

BirGün'e Abone Ol