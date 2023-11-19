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Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 10:55
  • Giriş: 19.11.2023 10:55
  • Güncelleme: 19.11.2023 10:55
Kaynak: AA
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Eskişehir-Mihalgazi kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterdi.

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