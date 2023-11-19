Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

Eskişehir-Mihalgazi kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterdi.