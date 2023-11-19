Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Kaynak: AA
Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.
Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.
Eskişehir-Mihalgazi kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.
Kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterdi.
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