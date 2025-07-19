Eskişehir - İskelede çalışırken 5'inci kattan düşerek öldü

ESKİŞEHİR'de dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan Sıddık Tekin (43), 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokak'ta 8 katlı binanın dış cephe yalıtımı için kurulan iskelede çalışan Sıddık Tekin, 5'inci kattan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekin, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/Eskişehir,(DHA)-