Eskişehir kavrulmaya devam ediyor

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Bugün sıcaklıkların Sarıcakaya’da 42, Mihalgazi’de 41 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, bölge genelinin açık geçeceği aktarıldı. Yine tahminlere göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklendiği bu gün, Eskişehir’in en sıcak ilçesinin 42 derece ile Sarıcakaya ve 41 derece ile Mihalgazi olacağı aktarıldı.