Eskişehir Kitap Fuarı kapılarını açıyor!

HABER MERKEZİ

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Eskişehir 4. Kitap Fuarı, 17-25 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası - Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını kitapseverlere açıyor.

Fuarda, panel, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinden oluşan 72 kültür etkinliği düzenlenecek. Etkinliklerde ve imza günlerinde 400’e yakın yazar ve şair, okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuarda; Ayşe Yüksel, Banu Avar, Ercan Karakaş, Erdem Atay, Fatih Duman, Fatih Tuncay, Hakan Türkçapar, Hidayet Karakuş, Kahraman Tazeoğlu, Mustafa Balbay, Mustafa Köz, Nedim Gürsel, Orhan Toker, Tuna Kiremitçi, Saygı Öztürk, Seda Öğretir, Sibel Uzun, Umut Sarıkaya, Yalvaç Ural, Yılmaz Aslantürk (Otisabi) ve Ziya Selçuk gibi birçok değerli isim yer alacak. Ayrıca Aslı Arslan, Adora Yağmur, Beyza Aksoy, Cemal Latifoğlu, Emre Gül, Loresima, N.G. Kabal, Selin Solaris ve Zeynep Sahra gibi genç yazarlar da okurlarla buluşacak.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Fuar süresince, ziyaretçilerin fuar alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri hizmete sunulacak. Şehir içi ulaşımı kullanan ziyaretçilerin fuar alanına daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için Tramvay Durağı ile Fuar Alanı arasında karşılıklı düzenlenecek seferler, her iki noktadan da saat 11.00, 13.00 ve 15.00'te gerçekleşecek.

9 GÜN BOYUNCA FUAR HEYECANI YAŞANACAK

Ziyaretçiler ve katılımcılar 9 gün boyunca fuar heyecanını yaşayacak. Fuarda kitaplar, süreli yayınlar, gazete ve dergi yayıncılığında faaliyet gösteren katılımcılar, medya kuruluşları ve yayın faaliyetinde bulunan önemli sivil toplum kuruluşları ürünlerini sergileyerek ziyaretçilerle bir araya gelecek. Girişin ücretsiz olduğu Eskişehir 4. Kitap Fuarı, 17-25 Mayıs tarihlerinde 10.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.