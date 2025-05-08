Eskişehir - Kontrolden çıkan motosiklet mağazaya girdi, o anlar kamerada
Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR’de kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, hayvan ürünleri mağazasına dalarken, bu anlar güvenlik kamarasına yansıdı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde kadın motosiklet sürücüsü 20.30 sıralarında Mustafa Özel Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, hakimiyeti kaybetti. Kadın sürücünün motosikleti yol kenarındaki hayvan ürünleri mağazasının kapısını kırıp içeri girdi. Mağazadaki reyonlar devrilirken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan kadın sürücü ile mağaza çalışanların şaşkınlığı kamera görüntülerine yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
Haber-Kamera ESKİŞEHİR,(DHA)