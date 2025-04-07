"Eskişehir maden çöplüğü olmasın"

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, Sarıcakaya ilçesinde yapılması planlanan altın ve gümüş madeninin İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı öncesi Hamamyolu Yediler Parkı'nda Yaşam Nöbeti tuttu. Burada yapılan açıklamada "Eskişehir’in ve Sakarya Havzası’nın geri dönüşü imkansız şekilde zarar görmesini istemiyoruz. Yerin üstü altından daha kıymetlidir. 9 Nisan günü Ankara’da olacağız. Bütün Eskişehirlileri tek ses olmaya Bakanlık önüne çağırıyoruz" denildi.

Platform adına açıklama yapan Filiz Fatma Özkoç, ülkenin en verimli topraklarına ev sahipliği yapan Eskişehirin büyük bir tehdit altında olduğunu belirterek "Bildiğiniz üzere Sarıcakaya’da, Sivrihisar’da Mihalgazi’de ve Tepebaşı’nda yapılması planlanan bir çok vahşi madencilik projesi bulunuyor. Bizler; toprağımızı, suyumuzu, ormanlarımızı korumak için uzun süredir mücadele ediyoruz. Davalar açıyoruz, halkı bilgilendirmek üzere toplantılar düzenliyoruz, basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz… Amacımız, yaşamı ve doğayı korumak" dedi.

USULE AYKIRI

Tepebaşı ve Mihalgazi ilçe sınırları içerisinde yapılması planlanan ve başta Eskişehir olmak üzere Sakarya Havzasını olumsuz etkileyecek Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesinin durdurulması gerektiğini vurgulayan Özkoç, şöyle devam etti:

"Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin, Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde yapmak istediği Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesinin Çevresel Etki Değerlendirme süreci devam ediyor. 15 Ağustos’ta projenin halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildi. Fakat toplantının tutanakları hâlâ bizlerle paylaşılmadı. Birçok sivil toplum kuruluşu, meslek odası, alanında uzman kişiler ve yurttaşlar o toplantıdaydı ve bu projenin ÇED sürecinin durdurulması gerektiğini ifade ettiler. Fakat toplantı sırasında mikrofonlarımızın sesi kısıldı, toplantı adil olmayan bir şekilde yönetildi. Bizler hâlâ toplantının tutanaklarını bilmiyoruz. Aslında halkın katılımı toplantısı usule aykırı olarak yürütülmüş ve bir gerçekleştirilmemiştir. Fakat buna rağmen, Bakanlık tarafından ÇED süreci devam ettirildi ve 9 Nisan, Çarşamba günü, saat 14:00’da Ankara’da Çevre Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı düzenlenecek. Bizler, Eskişehir’in ve Sakarya Havzası’nın geri dönüşü imkansız şekilde zarar görmesini istemiyoruz. Yerin üstü altından daha kıymetlidir. 9 Nisan günü Ankara’da olacağız. Çünkü eğer bu proje hayata geçerse yüzlerce hektarlık orman varlığımız yok edilecek. Yüzbinden fazla ağaç kesilecek. Bölgedeki doğal yaşam olumsuz etkilenecek. Endemik türlerimizin yaşam alanları yok edilecek. Topraklarımız siyanürle, birçok ağır metal ile kirlenecek. İnsanlarımız kanser dahil, pek çok hastalıkla ile karşı karşıya kalacaklar. Sırf bu proje için her yıl yaklaşık 9,4 milyon metreküp su tüketilecek. Su varlıklarımızı hem tüketecek hem kirletecek bir projede kamu yararı olamaz. Bölgeyi yok edecek bu projenin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Çok kez söyledik bir kez daha söyleyelim, yapılması planlanan bu proje bir ölüm projesidir, doğayı yok ediş projesidir. Eğer bizler şimdi dur diyemezsek Sakarya Vadisi, ölüm vadisi olacak. Eskişehir’in maden çöplüğü haline gelmesine izin vermeyeceğiz, doğayı ve yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Projeye yönelik ÇED sürecinin durdurulması gerektiğini bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Sakarya Vadisi’nin yok olmasına izin vermeyeceğiz."