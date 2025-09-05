Eskişehir, madene onay vermiyor

Eskişehir’de siyanürlü altın-gümüş madeni projesine karşı tepkiler büyüyor. Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin Alpagut ve Mihalgazi’ye bağlı Atalan mahallelerini kapsayan projesine karşı 4 bini aşkın imza toplayan Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, dilekçeleri Eskişehir Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

Valilik önünde açıklama yapan platform üyesi Filiz Fatma Özkoç, projeye ilişkin iki kez İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldığını hatırlattı. İlk toplantıda itirazlar sonucu ÇED dosyasının revize edilmek üzere firmaya iade edildiğini, ancak ikinci toplantıda projeye olumlu görüş verildiğini aktaran Özkoç, “Eskişehir halkı Alpagut-Atalan siyanürlü altın madeni projesine onay vermiyor” dedi.

3290 SAYFALIK DOSYA GÖRMEZDEN GELİNDİ

Platform açıklamasında, firmanın hazırladığı 3 bin 290 sayfalık ÇED dosyasının mühendisler, hekimler ve hukukçulardan oluşan teknik komisyonca incelendiği, itirazların sunulduğu ancak tüm bu görüşlerin Bakanlık tarafından yok sayıldığı ifade edildi. Açıklamada, sürecin tarafsız yürütülmediği ve İl Müdürü Hikmet Çelik başta olmak üzere kurumların şirket lehine hareket ettiği vurgulandı.

ESKİŞEHİR MADEN ÇÖPLÜĞÜ OLMAYACAK

Geçtiğimiz hafta başlatılan “Eskişehir Maden Çöplüğü Olmayacak” kampanyası kapsamında kurulan stantlarda ve maden bölgesi ziyaretlerinde binlerce imza toplandığını belirten platform üyeleri, şu mesajı verdi:

•“Eskişehir halkı Alpagut-Atalan siyanürlü altın madeni projesine onay vermiyor!”

•“Ormanlarının, derelerinin ve yaşam alanlarının sermaye uğruna talan edilmesine onay vermiyor!”

•“Yangınlarla yok olan ormanların madenlerle bir kez daha yok edilmesine onay vermiyor!”

•“Susuzluk tehlikesi kapıdayken, suyumuzun madenlere verilmesine onay vermiyor!”

Platform üyeleri açıklamanın ardından imzaları ilgili kurumlara teslim etti.