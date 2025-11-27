Eskişehir merkezli 4 ilde IŞİD operasyonu: 16 kişi tutuklandı
Eskişehir merkezli 4 ilde IŞİD’e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı. Baskınlarda örgütsel dokümanlar, dijital materyaller, silahlar ve IŞİD bayrağı ele geçirildi.
Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.
Eskişehir, Ankara, Sakarya ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskınlarda, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, 3 tabanca ve mermiler, 3 bıçak, IŞİD bayrağı ve bu bayrağın basılı olduğu kalemler ele geçirildi.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 20 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.