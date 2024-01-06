Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
Kaynak: DHA
Eskişehir merkezli 5 ilde polisin düzenlediği ‘Barbie-ES’ adı verilen operasyonda ‘fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini' suçlamasıyla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir’in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin’de ‘Barbie-ES’ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin kullandığı 7 otomobile el konulurken, soruşturma sürüyor.
Sıradaki Haber