Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü önünde açıklama: “Sorumlular istifa etsin”

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Seyitgazi’deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 orman işçisi ve AKUT görevlilerinin hesabının sorulması çağrısı yapan Platform üyeleri, Eskişehir Orman Bölge Müdürü’nü istifaya davet etti.

"AKP'NİN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYİ ÇÖZEMEYECEĞİ ORTADA"

Platform adına açıklama yapan Ceren Kökoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Seyitgazi ilçesinde yangın soğutma çalışmaları sırasında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Öncelikle bu toplu iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye 2025 yazında orman yangınlarına teslim oldu. Ülkenin dört bir yanı cayır cayır yanarken, iktidarın orman yangınlarına yaklaşımı rant odaklı ve politiktir. Dağı taşı ranta çeviren iktidar, orman yangınlarının da, yaşanan kayıpların da birincil sorumlusudur. Tarım ve orman alanlarını ranta açmayı genel politika edinen AKP'nin orman yangınlarıyla mücadeleyi çözemeyeceği, çözmek istemediği de ortadadır.

"AKP İKTİDARI, ÜLKEYİ SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKERKEN HERKESİ DİRİ DİRİ ATEŞE ATMIŞTIR"

Orman yangınları 2024 yılında 2023 yılına göre %50 artmışken, Orman Genel Müdürlüğünün 2024 yılı yıllık faaliyet raporlarında dahi 29.461 kadrosunun boş olduğu ilan edilmiş ve iktidar önlemleri arttırmak üzere tek bir hamle yapmamıştır. Gerekli önlemleri almak bir yana, hali hazırdaki yangın uçaklarını satışa çıkarmıştır. Son 5 yılda her yıl ortalama 50 orman işçisinin hayatını kaybettiği Türkiye'de yangınlarının çoğunun enerji nakil hatları üzerinden çıktığı bilindiği halde, özelleştirilen ve bakım, onarım yenileme tedbiri alınmayan enerji nakil hatlarının ormanlık alanlar içinden çıkarılması önlemlerinin bile alınmadığı açıktır. Enerji şirketleri karlarından zarar etmesin diye ormanlar yandı, işçiler öldü, iktidar izin verdi. Halka düşman, işçiye düşman, doğaya düşman bu düzen ve onun temsilcisi AKP iktidarı, ülkeyi sermayeye peşkeş çekerken herkesi diri diri ateşe atmıştır.

"EKSİK PERSONELLE 24 SAAT ÇALIŞTIRIYORLAR"

Tümüyle donanımsız bir şekilde saatlerce çalıştırılan orman işçileri yanarak can veriyor, alevlerin ortasında kalan onlarca orman işçisinden haber alınamıyor, yeterli personel yok, yeterli hava aracı yok, yeterli techizat yok, yeterli müdahale ekibi yok! Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise istifa etmek şöyle dursun, 'rüzgarla alevlerin yön değiştirmesi sebebiyle' işçilerin öldüğünü söyleyebiliyor. Ormanları yağmalayan, maden ve enerji tekellerine milyarlarca lira teşvik veren, istedikleri yasaları çıkaran iktidar, ormanları bir doğal varlık olarak değil de paraya ve yandaşları için imtiyaza dönüştürebileceği bir arazi olarak görüyor ve bu anlayışla yönetiyor. Canları pahasına orman yangınlarını söndürmeye çalışan işçilere ise sefaleti reva görüyor. Eksik personelle, 24 saat kesintisiz yangından yangına koşan işçilere günlük sadece 53 lira yangın tazminatı veriliyor. Bu nedenle bir kez daha en net biçimiyle ifade edilmelidir ki, yangınlarla canı pahasına mücadele eden işçilerin toplu cinayetinden Erdoğan iktidarı sorumludur.

"SORUMLULUĞU BULUNAN HERKES İSTİFA ETMELİ"

Daha fazla can kaybı ve yangın tahribatının yaşanmaması için yapılması gerekenler ise açıktır; başta Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere, insanlarımızın ölümünde ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes istifa etmeli, yargılanmalıdır. Yangın söndürmek ekiplerindeki işçilere gerekli ve yeterli eğitimler verilmeli, taşeronlu işçi alımı durdurulmalı, işe alınanların da donanımları eksiksiz olacak biçimde iş güvencesi sağlanıyor olmalıdır. Yangın müdahalesi konusunda eğitim almamış işçilerin, sahada çalışmaları için uygulanan mobbinglere son verilmelidir. Yangınların oluşmasına neden olan etkenlerin önlenmesi için detaylı çalışmalar başlatılmalıdır. Anadolu topraklarının orman tabakasının restorasyonunun gerçekleştirilmesi için şimdiden adımlar atılmalıdır.

"BU DÜZEN İŞÇİ KANIYLA SULANIYOR"

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak halkımızı; ormanlarımıza ve canımıza düşman bu iktidardan hesap sormak için birleşip mücadele etmeye çağırıyoruz! İşçi kanıyla sulanan bu düzenin sonunu hep birlikte getirelim! Ormanlarımız yanarken, işçiler ölürken ellerini ovuşturarak rant hesabı yapanların iktidarını birlikte devirelim!”