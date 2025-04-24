Eskişehir Öykü Günleri yarın edebiyatseverlerle

İrem İLYAS

Uluslararası Öykü Günleri Derneği ile Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Öykü Günleri, 25-26-27 Nisan tarihlerinde Eskişehirli edebiyatseverlerle buluşuyor.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de şehrin kültürüne katkılarından dolayı 'Onur Ödülü' alacağı öykü günleri, yarın Taşbaşı Kırmızı Salonda saat 19.00’da Süreyya Köle ve Engin Kükrer’in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

26 Nisan’da Adımlar Kitap&Kafe’deki etkinlikte Nilüfer Açıkalın, Emel İrtem, Barış İnce, Mehmet Erte yer alacak. 27 Nisan’da öğleden sonra Taşbaşı Kırmızı Salonda ilk öykü kitaplarını çıkaran yazarlar ile devam edecek Eskişehir Öykü Günleri; Hakan Akdoğan ve Fadime Uslu’nun konuşmacı olarak yer alacağı 'Kurmacayı Kurcalamak' söyleşisiyle son bulacak.