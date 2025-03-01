Eskişehir - Park halindeki 3 TIR'da yangın

ESKİŞEHİR'de park halindeki 3 TIR alev aldı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde park halinde olan 26 EC 330 plakalı TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, park halindeki 26 UZ 675 ve 26 RN 097 plakalı TIR'lara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,(DHA)