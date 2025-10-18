Eskişehir pazarlanamaz

Haber Merkezi

SOL Parti’nin ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği yürüyüşler devam ediyor. Yürüyüşlerin ekim ayı programında bugün partililer 'Eskişehir Beyaz Saray koridorlarında pazarlanamaz' sloganıyla düzenlenecek olan yürüyüş öncesi açıklama yayımlandı.

SOL Parti, son günlerde basında sıkça yer alan 'Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementi' meselesi ile ilgili yaptığı açıklamada, ''İçerde halk desteğini kaybetmiş, meşruiyetini ABD ve Trump’ta arayan Erdoğan’ın, tam bir teslimiyet içinde olduğu ortada. Eskişehir ve ülkemizin kaynaklarının emperyalizme pazarlanmasına izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Partililer tam bağımsızlık için toprakları ve memleketi savunmak için bugün Eskişehir’de saat 16.00' da Yediler Parkı'nda buluşacak.