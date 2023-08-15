Eskişehir Sarıcakaya'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı
Kaynak: AA
Eskişehir kent merkezi ve Sarıcakaya ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunaltıyor.
İl merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 220 metre rakımlı Sarıcakaya ilçesinde öğleden sonra iyice artan sıcaklık, meteorolojik ölçümlere göre 47 dereceye ulaştı.
Belediye binası önündeki dijital termometre ise sıcaklığı 52 derece gösterdi.
Bunaltıcı sıcak nedeniyle az sayıda kişinin dışarı çıktığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.