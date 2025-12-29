Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yangın: 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkında alev alan 2 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi D blok otoparkında meydana geldi.

Otoparkta park halinde olan araçların birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler, park halindeki diğer araca da sıçradı.

Görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.