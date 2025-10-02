Eskişehir SOL Genç'ten pankartlı protesto: ''KYK cinayetlerinin hesabını soracağız!''

Eskişehir’de SOL Genç üyeleri, KYK yurtlarında yaşanan ihmaller sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Kasım Bulgan için Porsuk Çayı üzerindeki köprüye pankart astı.

Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda sıcak su olmaması nedeniyle soğuk suyla duş almak zorunda kalmış ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

SOL Genç üyeleri, sabah saatlerinde Porsuk Çayı üzerindeki köprüye KYK ihmallerini protesto etmek ve ihmaller sonucu yaşamını yitiren Kasım ile diğer öğrenciler için pankart astı. Pankartta, “KYK cinayetlerinin hesabını soracağız – SOL Genç” ifadeleri yer aldı.

SOL Genç, yaptığı açıklamada, “KYK yurtlarında yaşanan cinayetlere bu yıl bir yenisi daha eklendi. KYK yurtlarında öğrencileri en temel yaşam koşullarından mahkum bırakan Akp iktidarı , öğrenci ölümlerinin de baş sorumlusu konumundadır. Sıcak su, barınma hakkı, güvenlik gibi insanca yaşamın gereklilikleri dahi sağlanmıyor. Bu koşullar yüzünden arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Açıkça belli oluyor ki AKP iktidarında biz öğrenciler en ağır şartlarda barınmak, eğitim görmek ve yaşamlarımızı sürdürmek için mücadele ediyoruz. AKP iktidarının kamucu uygulamalara savaş açan, özelleştirmeci, piyasacı politikaları açıkça öğrencilerin barınma hakkını da hedef alıyor. Görüyoruz ki AKP iktidarı gençlere geleceksizlik, yoksulluk ve ölümden başka bir şey vadetmiyor. Fakat gençliğin tek adam rejimine mahkum olmadığını başta tüm üniversitelerde, liselerde, sokaklarda, meydanlarda ulaştığımız tüm alanlarda göstereceğiz. Bu abluka dağıtılacak. Kyk cinayetlerinin hesabını soracağız’’ ifadelerini kullandı.