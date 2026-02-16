ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI | ESKİŞEHİR TOKİ Kura Sonuçları ve Hak Sahipleri İsim Listesi

ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları için beklenen açıklama geldi. TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ESKİŞEHİR genelinde inşa edilecek toplam 6.055 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Canlı yayında gerçekleşen kura sonrası vatandaşlar şimdi isim listesini ve sorgulama ekranını araştırıyor. Peki ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? Hak sahipleri isim listesi nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ESKİŞEHİR’den TOKİ başvurusu yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Sonuçlar resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor.

Kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı

T.C. kimlik numarası ile TOKİ kura sonucu öğrenme

Başvuru sahipleri sistem üzerinden asil veya yedek hak sahibi olup olmadıklarını görüntüleyebiliyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ESKİŞEHİR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında geri alabilecek.

Başvuru bedeli iadesi, başvuru yapılan bankanın şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR TOKİ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

TOKİ ESKİŞEHİR projesi kapsamında toplam 6.055 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı) 5.080 Alpu 60 Beylikova 50 Çifteler 80 Günyüzü 80 Han 35 İnönü 200 Mahmudiye 80 Mihalgazi 34 Mihalıççık 77 Sarıcakaya 79 Seyitgazi 80 Sivrihisar 120

ESKİŞEHİR TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

Evet, ESKİŞEHİR TOKİ kura çekilişi tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi.

ESKİŞEHİR TOKİ hak sahipleri isim listesi nereden öğrenilir?

Hak sahipleri isim listesi, resmi kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilir.

Kurada ismi çıkmayanlar başvuru parasını geri alabilir mi?

Evet, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra bankalardan geri alabilir.

ESKİŞEHİR’de kaç adet TOKİ konutu yapılacak?

ESKİŞEHİR genelinde toplam 6.055 konut inşa edilecek.

Kura çekilişi nerede yapıldı?

Kura çekimi ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.