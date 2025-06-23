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Eskişehir Valiliği'nden 'dışarı çıkmayın' uyarısı: Saat verildi

Eskişehir Valiliği, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada yurttaşlardan 11:00-16:00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda tedbirli olmaları istendi.

Güncel
  • 23.06.2025 14:30
  • Giriş: 23.06.2025 14:30
  • Güncelleme: 23.06.2025 14:35
Kaynak: İHA
Eskişehir Valiliği'nden 'dışarı çıkmayın' uyarısı: Saat verildi
Fotoğraf: AA

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Eskişehir Valiliği, 24-29 Haziran tarihlerine ilişkin yurttaşları uyardı.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre, sıcaklıkların bu tarihten itibaren artarak en yüksek 34-37 dereceye ulaşması bekleniyor.

Bu durum 24 Haziran saat 11:00 ile 29 Haziran saat 16:00 arasında etkili olacak.

Valilik, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm yurttaşları, günün en sıcak saatleri olan 11:00-16:00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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