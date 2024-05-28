Eskişehir Valiliği'nden sonik patlama uyarısı
Eskişehir Valiliği, bugün yapılacak test uçuşu nedeniyle meydana gelebilecek sonik patlama sesine karşı yurttaşları uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir Valiliği, kentte bugün yapılacak test uçuşları sebebiyle sonik patlama sesine karşı yurttaşlara uyarıda bulundu.
Valilik, bugün 1'inci Ana Her Komutanlığı tarafından ses üstü test uçuşları gerçekleştirileceğini duyurdu.
Saat 11.30'da yapılacak test uçuşları nedeniyle sonic patlama seslerinin işitilebileceğinin belirtildiği duyuru Eskişehir Valiliği'ne ait resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.
Yayımlanan paylaşımlarda, "1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.30'da ses üstü test uçuşu gerçekleştirileceğinden sonic patlama sesi duyulabilecektir" ifadelerine yer verildi.