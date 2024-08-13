Eskişehir Valisi Aksoy, bıçaklı saldırıda yaralanan 4 kişiyi ziyaret etti

Vali Aksoy, bıçaklı saldırı sonrası kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden vatandaşlardan C.Ö. (57) ve T.A'yı (71), Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren N.Ö'yü (87), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden M.K'yi (64) ziyaret etti.

Yetkililerden yaralılarla ilgili bilgi alan Aksoy, acil şifalar dileyerek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.