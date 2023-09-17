Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Sivrihisar’ı ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, tarih ve kültür kenti Sivrihisar’ı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Vali Aksoy, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü eşliğinde ilçede hayata geçirilen ve devam etmekte olan projeleri yerinde inceledi.

Sivrihisar, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve benzersiz gastronomisi ile dikkatleri üzerine çeken bir ilçe olarak biliniyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivrihisar’ı ziyaret ederek Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’den ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret çerçevesinde Nasreddin Hoca Kültür Evi ve Türkiye’nin ilk uygulamalı kilim müzesi olan Sivrihisar Kilim Müzesi gibi turistik mekanları da gezen Vali Aksoy, Sivrihisar’ın tarihî dokusunu koruma ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkarma adına yürütülen projelerin ilerlemesini yakından takip etti.