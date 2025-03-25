Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklıkları 3-5 derece yükseleceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre, Eskişehir ve çevresi yarın parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde yer yer pus olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının 3-5 derece artacağı günde, rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği aktarıldı. Tahminlere göre, Sarıcakaya 30 derece ile Eskişehir’in en sıcak ilçesi olacak. Merkez ilçeler Odunpazarı ve Tepebaşı’nda ise hava sıcaklıklarının 24-25 derece civarında seyredeceği kaydedildi.