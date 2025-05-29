Eskişehir ve Kütahya için Gök Gürültülü Sağanak Yağış uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yarın (Cuma) için Eskişehir ve Kütahya’nın bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (30 Mayıs 2025 Cuma) Eskişehir’in güney ve doğu kesimleri olan Çifteler, Seyitgazi, Beylikova, Han, Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü ile Kütahya il merkezi ve doğu kesimlerindeki Dumlupınar, Çavdarhisar, Altıntaş, Aslanapa, Şaphane, Pazarlar ve Gediz ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiği açıkladı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.