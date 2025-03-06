Eskişehir - Yangın çıkan hafif ticari araçtaki 4 çocuk, kendi imkanlarıyla kurtuldu

ESKİŞEHİR’de caminin bahçesinde park halindeyken hareket edip alev alan hafif ticari araçtaki 4 kardeş, kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Yangın sırasında çocukların babası sürücü Hazar Taştan’ın (35) araçta olmadığı belirtildi.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi İlahiyat Camisi'nin bahçesinde park halinde bulunan Hazar Taştan’a ait 71 ADP 504 plakalı hafif ticari araç, hareket etti. Cami merdivenlerine çarpan araç, alev aldı. Bu sırada araçtaki Taştan’ın yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)-