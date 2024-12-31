Eskişehir, yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü yağışsız

Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’i de kapsayan bölgenin yılbaşı gecesi ve yılın ilk günü yağışsız geçeceği tahmininde bulundu.

Yapılan açıklamada, "Yılbaşında ve 2025 yılı ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. 2025 yılının ilk günü bölgemizde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığının; Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava durumu ve sıcaklığın, bugün ve yılın ilk günü;

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu eksi1/8,

Bursa: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu 4/12,

Kütahya: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu 0/8 ve

Bilecik: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde puslu 1/11 olması bekleniyor" diye belirtildi.