Eskişehir’de 10 kişinin öldüğü yangın soruşturmasında 'takipsizlik' kararı

Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan ve 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirdiği orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiğinin ortaya çıkması Meclis’te tepkilere neden oldu.

Evrensel'de yer alan habere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eğitimi ve teknik donanımı yetersiz personelin sıcak bölgeye gönderilmesinde sorumluluğu olanların hesap vermediğini belirterek, “Hiçbir şüpheliye hesap sorulmadı, tanık ifadeleri dahi alınmadı” dedi.

Çakırözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya “Onları ölüme götüren ihmaller için hangi müdürünüzü, hangi personelinizi çağırıp hesap sordunuz?” diye sordu.

“EKSİKLİKLER ARAŞTIRILMADI”

Afyonkarahisar Başsavcılığı’nın takipsizlik kararının, yangında yaşamını yitiren 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün ailelerinde büyük tepki yarattığını aktaran Çakırözer, yangın günü teçhizat eksikliği, koruyucu ekipman yetersizliği, eğitimsiz personelin sıcak bölgeye sevk edilmesi ve koordinasyon eksikliği gibi iddiaların araştırılmadığını vurguladı. Çakırözer, soruşturma dosyasında hiçbir araştırmanın yapılmadığını, şüpheli ya da tanık ifadelerinin bulunmadığını ifade etti.

AKUT gönüllülerinin sıcak bölgeye neden gönderildiğini soran Çakırözer, “Hem personelinizi hem gönüllüleri korumak herkesten önce sizin sorumluluğunuzdu ancak onları korkunç bir şekilde ölüme göndermişsiniz Sayın Bakan. Kuru teşekkürler vicdanları rahatlatmaz, sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Orman işçisi Tolunay Kocaman’ın yangından bir ay önce işe başladığını hatırlatan Çakırözer, "İki hafta sonra evleniyor, balayına gidiyor, dönüyor, yangına koşuyor, şehit oluyor. Ne zaman eğitim aldı Tolunay kardeşimiz? Ne koruma kıyafeti ne maskesi var. Ailesi, askerden kalma eski botları giyerek yangına koştuğunu söylüyor. Burada ‘Kahramanlar’ diyorsunuz ama hiçbirine sahip çıkmıyorsunuz” diye konuştu.

“SİZ BİR ŞEY YAPMAYINCA YARGI DA YAPMIYOR”

Yumaklı’ya “Siz bir şey yapmayınca yargı da yapmıyor. Soruşturma şehir şehir gezmiş, hiç kimse sorumluluk almamış” diyen Çakırözer, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da açılan soruşturma dosyalarının birleştirilerek, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kovuşturmaya yer olmadığına dair 6 Ekim 2025 tarihli karar belgesini gösterdi.

Çakırözer, “Elimdeki utanç belgesine bakın. Bu 10 can için savcılık takipsizlik kararı vermiş, yani ecelleriyle ölmüşler; öyle mi? Ama dosyaya bakıyorsunuz, içi bomboş, hiçbir şey sorgulanmamış, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan tek kişi yok, tanık olarak kimsenin ifadesi yok. O gün yangının yayılmasına ilişkin havadan yeterli müdahale yapıldı mı, yangın müdahale havuzu var mıydı, gözetleme kulesinde yeterli personel var mıydı, kurumlar arası koordinasyon yapılabildi mi, telsizler, uydu telefonları çalışıyor muydu? O gün görevlendirmeleri kim, neye göre yaptı, o kahramanlara yeterli eğitim verildi mi, yeterince deneyimi var mıydı, niye yangına gönderildiler, yangına müdahalede şart olan yanmaz kıyafet, ayakkabı, koruyucu ekipman, oksijen maskesi niye yoktu, yedek ekip var mıydı, sahadaki görevliler kaç saat görev yaptı, acil tahliye planı var mıydı? Bunların hiçbiri araştırılmamış, sorulmamış” dedi.