Eskişehir’de 25 şüpheliye operasyon

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Eskişehir’de eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheli, Özel Harekat destekli yaklaşık 175 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda işlenen suçlarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala tabir edilen kesici alet, 6 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin kasten yaralama, tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu’na muhalefet, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi.