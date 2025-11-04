Eskişehir’de 450 bin lira değerinde kaçak parfüm ele geçirildi

Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de arama yapılan araçta, piyasa değeri 450 bin lira olan 150 kaçak parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde, yasa dışı yollardan temin edilen yabancı menşeli parfümlerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. 31 Ekim’de kimliği önceden tespit edilen şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin lira olan çeşitli markalara ait 150 faturasız yabancı menşeli parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI