Eskişehir’de 9 bin 673 araç denetlenerek 180’i trafikten men edildi

Eskişehir’de yapılan trafik denetimleri kontrol edilen 9 bin 673 araçtan 180’i trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesi ise daimi olarak iptali edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün trafik denetimleri sürüyor. Ekiplerin 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasındaki denetimlerinde; 57 alkollü araç kullanma, 130 sürücü belgesiz araç kullanma, bin 384 park yasağı, 716 hız, 223 kırmızı ışık, 27 taşıma kanunu, 189 emniyet kemeri, 9 abart egzoz ve 55 kask kullanmama cezası gibi başlıca suçlardan 3 bin 867 araca işlem uygulandı. Denetimler neticesinde ayrıca 180 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesinin ise daimi iptali yapıldı.