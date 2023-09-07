Eskişehir’de bonzai satan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üstlerinde bonzai maddesi çıkan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmalarda şüphelendikleri O.D ve Z.D.’nin üst aramalarından 91,06 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.