Eskişehir’de camiye yıldırım düştü: Minaresi yıkıldı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yassıköy Mahallesi’nde yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı, moloz parçalarının ayağına isabet ettiği imam Ramazan Ş. yaralandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan camiye saat 16.00 sıralarında yıldırım düştü. Minarenin beton bloğu caminin içerisine düşerken, parçaları da etrafa saçıldı. Tavanı da kısmen çöken caminin yıldırım düştüğü sırada içerde olan imamı Ramazan Ş., ayağından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

CAMİ KAPISI 50 METRE SAVRULDU

Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Serkan Algan, yıldırımın minareye düştüğü sırada büyük bir gürültü duyulduğunu söyledi. Cami minaresinin içeriye düştüğünü ve büyük hasar oluştuğunu ifade eden Algan, “Biz muhtarlıkta otururken, bomba sesi gibi çok yüksek bir ses duyuldu. Toz duman oldu burası. Önce elektrik trafosunun patladığını düşündük. Daha sonra caminin minaresinin olmadığını fark ettik. Cami kapısı 50 metre kadar ileriye düştü. Caminin minaresinde paratoner yoktu, olsa da faydası olmayacakmış. Gelen yetkililerde böyle dediler. Minare caminin içerisine göçtü. Sıfırdan yeniden yaptırmak gerekecek” dedi.

Mahalle sakinlerinden Cengiz Algan da büyük gürültüye yol açan patlamada elektrik trafosunun patladığını zannettiklerini belirterek, “Hava yağışlı olduğu için tarlaya gidemedik ve kahvede oturuyorduk. Önce elektrik tellerinin sallandığını gördük ve daha sonra büyük bir gürültü oldu. Dışarı çıktık ve elektrik trafosunun patladığını düşündük. Buraya geldiğimizde toz duman vardı. Toz çekildikten sonra minarenin yıkıldığını gördük. Birçok evin elektrik sayaçları patladı. Elektronik birçok eşya da yanmış çalışmıyor” diye konuştu.

Caminin çevresi güvenlik şeritleriyle kapatılarak camlarına da yıkılma tehlikesi olduğuna dair uyarı yazıları asıldı. AFAD ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerince de cami çevresinde tedbir alındı.