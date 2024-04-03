Eskişehir’de çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Eskişehir’de çoban ateşinden çıktığı düşünülen orman yangını, 76 personel ve 15 gönüllü ile müdahalesi ile söndürülürken, 1 hektar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, dün Mihalıççık ilçesinde orman yangını çıktı. Hava sıcaklığını 30 derece civarında olduğu günde yangın ihbarı 16.40’da alındı. Mihalıççık ilçesi Karateke Orman İşletme Şefliği Gediğindere mevkiinde başlayan orman yangınına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 iş makinesi 76 personel ve 15 gönüllü ile müdahale edildi. Karaçam koru ormanındaki yangın zaman zaman tepe yangınına dönüşürken, ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Vatandaşların da katkılarıyla, yangın gece tamamen söndürüldü. Çoban ateşinden çıktığı düşünülen yangında 1 hektar orman alanı zarar gördü.