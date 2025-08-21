Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehir’de değirmendeki yem kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’de değirmendeki yem kırma makinesine düşen Mehmet Taş (29), hayatını kaybetti.

Güncel
  • 21.08.2025 20:13
  • Giriş: 21.08.2025 20:13
  • Güncelleme: 21.08.2025 20:17
Kaynak: DHA
Eskişehir’de değirmendeki yem kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’de değirmendeki yem kırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Beylikova ilçesindeki bir değirmende meydana geldi. Mehmet Taş, değirmene getirilen arpa çuvallarını indirdiği sırada, dengesini kaybederek, yem kırma makinesine düştü. Çevredekilerin yardımıyla düştüğü makineden çıkarılan Taş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol