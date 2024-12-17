Eskişehir’de doğa ve yaşam kazandı: Bu toprağın sahibi biziz

Eskişehir’deki Sarıcakaya ilçesinde yapılmak istenen altın ve gümüş madeni açık ocak işletmesi hakkında Eskişehir 2. İdare Mahkemesi geçen günlerde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, halk ve yaşam savunucuları tarafından sevinçle karşılandı. Halk ‘‘Ne Koza ne Cengiz, yaşam alanlarımızı talan ettirmeyeceğiz’’ dedi. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu, Alpagut-Atalan altın ve gümüş madeni projesine karşı da mücadelenin sürdüğüne dikkat çekerek ‘‘Yaşamımıza, doğamıza, toprağımıza, suyumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz’’ açıklamasını yaptı.

ALPAGUT UYARISI

TEMA Vakfı’nın Sarıcakaya’da yapılması planlanan altın madeni projesi hakkında verilen ‘‘ÇED gerekli değildir’’ kararına karşı açtığı iptal davasından geçen günlerde karar çıktı. Mahkeme, işlemin hukuka aykırılığını ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabileceğini tespit ederek, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu dün kentte bir araya gelerek bir açıklama yaptı. Platform adına açıklamayı Nezahat Telci okudu.

‘‘Tek bir ağacı dahi kestirmeyeceğiz’ diye çıktığımız bu yolda, yürütmeyi durdurma kararını önemli bir kazanım olarak görüyoruz" diyen Telci, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne uyarılarının sürdüğünü söyledi. Telci, ‘‘Sarıcakaya altın ve gümüş madeni projesinin entegre bir proje olduğu fakat entegre projelere uygulanacak usullerin atlandığı, hiçbir ÇED’in hesaba katılmadığı, projenin kendi içinde çelişen hatalı bir çok yaklaşımın olduğunu bulunduğumuz her alanda anlattık. Bu husus mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesiyle de birlikte kanıtlanmış oldu’’ diye konuştu.

Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne tepki gösteren Telci, şöyle devam etti: ‘‘Bölgedeki bütün altın ve gümüş madeni projelerini canhıraş bir şekilde savunacağınıza, bizleri yalan söylemekle suçlayacağınıza ve uydurma gerekçelerle arkadaşlarımız hakkında suç duyurusunda bulunacağınıza, mahkeme tarafından ilk elden yürütmeyi durdurma kararı verilen müdürlüğünüzce onayladığınız dosyanın içeriğine, etkilerine ve usule uygunluğuna bakma görevinizi yerine getirmeye çağırıyoruz. Uyarılarımızı dikkate almayan Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kamu görevini eksik yürütmektedir. Alpagut-Atalan Altın ve Gümüş madeni projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan halkın katılım toplantısında yaşananlar sonucu suç duyurusunda bulunduğumuz İl Müdürü ve ilgili toplantı heyeti hakkında valilik, ilgili idari makamlar tarafından soruşturma izni hâlâ verilmemiştir. Hukuksuzluklar devam etmektedir. Eskişehir için hayati bir önem arz eden vahşi madencilik sorunu üzerine aldığımız bu karar Eskişehir’in üzerinde gezen karabulutları bir nebze de olsa dağıtabilmesi açısından önemli görüyoruz. Aldığımız bu karar hiç şüphe yok ki kararlılığımızın, aylardır verdiğimiz çetin mücadelenin sonucudur. Bu kazanım kar kış, soğuk sıcak demeden köy köy gezen arkadaşlarımızın emeğidir. Yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasının takipçisi olacağız ve mücadelemizin devam edecek."

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YAŞAMI SAVUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Uyarılarını sürdüren Platform, şöyle devam etti: "Projeler hayata geçerse, ağaçlarımız kesilecek, ormanlarımız, tarım arazilerimiz yok edilecek, işletme için kullanılacak milyonlarca ton su nedeniyle su kaynaklarımız kirlenecek ve kuruyacak. Zeytincilik, ipek böcekçiliği, hayvancılık, arıcılık yok olacak. Binalarımız hasar görecek, temiz havamız yerini toza bırakacak. Yer altındaki ağır metaller gün yüzüne çıkacak başta kanser olmak üzere pek çok hastalıklara yol açacak. Siyanürün kullanılacağı projelerde siyanür, doğal hayata ve yaşamlarımıza yüksek tehdit oluşturacak. Eskişehir’in, yaşam alanlarımızın şirketlerin daha fazla kazanç elde etmesi uğruna talan edilmesine, yok edilmesine izin vermeyeceğiz! Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Topraklarımızda, yaşam alanlarımızda sermaye eliyle dizginsiz kâr hırsları uğruna daha fazla yıkıma neden olmasına izin vermeyeceğiz. Havamızı, toprağımızı, ormanlarımızı, akarsularımızı, yaşam alanlarımızı kısaca; doğayı ve yaşamı savunacağız.’’